Интер – Шахтер. Три необычных прогноза на матч в Милане

«Шахтеру» в этой Лиге Чемпионов не позавидуешь. Мало того, что вновь ему в соперники достались «Реал» и «Интер», так еще и поражение в первом туре от «Шерифа» практически поставило крест на амбициях выйти в плей-офф. Сейчас у «горняков» один забитый мяч и одно очко в активе. Матч с «Интером» - последняя возможность для команды Де Дзерби побороться за плей-офф Лиги Чемпионов или хотя бы Лиги Европы

Коэффициенты Favbet: 1.33 – 5.5 – 10

Выход из группы:

Интер – 1.11

Шахтер – 12.5

Как видим, шансы «Шахтера» на выход из группы не слишком велики. Для этого надо обыграть «Интер» и «Шериф» и надеяться на победы «Реала» в параллельных матчах. Для третьего места также нужно побеждать дважды, так что задача не становится особо легче.

Вместе с Favbet предлагаем рассмотреть несколько интересных ставок на этот матч, от самых сумасшедших до наиболее ожидаемых

Прогноз №1 – точный счет матча 0:0 – 21

Просто удивительно, но три матча подряд между «Интером» и «Шахтером» завершились со счетом 0:0. В прошлом году «Интер» владел огромным преимуществом, но ему совершенно не везло, а вот в этом розыгрыше «Шахтер» выглядел вполне достойно и, пожалуй, даже был чуть ближе к победе. Поверить в то, что и четвертый матч завершится без голов трудно, но ничего нельзя исключать. А коэффициент 21 выглядит уж очень заманчиво

Прогноз №2 - тотал матча больше (2.5) – 1.55

Этот прогноз полностью противоречит предыдущему, но тут мы отталкиваемся не от статистики, а от мотивации команд. Все три предыдущих раза «Шахтер» вполне устраивала ничья, да и «Интер» в прошлом матче, такое впечатление, не возражал против нее. На сей раз ситуация абсолютно иная. «Шахтеру» нужна только победа, но и «Интеру» желательно побеждать, если он еще надеется побороться с «Реалом» за первое место в группе. Обе команды настроены побеждать, а потому ждем открытый футбол и более двух забитых голов. Вполне возможно, что со стороны обеих команд

Прогноз №3 – автогол в матче – 8

Еще одно, на первый взгляд, маловероятное событие, которое уже случалось в матчах «Интера» и «Шахтера» в этом сезоне. Мы не забыли, что поражение 0:5 от «Реала» началось с невероятно курьезного автогола Сергея Кривцова в свои ворота. А ценители Серии А, конечно, помнят, что в недавнем миланском дерби защитник «Интера» Де Врей забил в свои ворота в самом начале матче. Да и главная звезда обороны «Интера» словак Милан Шкрыняр не так давно забивал в свои ворота в матче за сборную. Это всё, конечно, больше случайность, но почему бы не попробовать «поймать» подобный исход именно в этом матче?