ВИДЕО. Гвардиола признался, что не знает, чего ожидать от Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» – о предстоящем матче с ПСЖ

  • 23.11.2021 19:08
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ВИДЕО. Гвардиола признался, что не знает, чего ожидать от Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В среду, 24 ноября, состоится встреча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» примет ПСЖ. Матч состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
 
Вашему вниманию запись пресс-конференции Хосепа Гвардиолы перед матчем «Манчестер Сити» – ПСЖ.

Источник — Sport.ua

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