Будет ли сенсация? Луческу определил состав Динамо на Баварию

Последний домашний матч еврокубка в 2021 году

  • 23.11.2021 18:39
  • 9103 просмотра
  • 23 комментария
Будет ли сенсация? Луческу определил состав Динамо на Баварию
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 19:45 «Динамо» проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Соперник уже вышел в плей-офф, а киевляне с 1 пунктом занимают последнее место.

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Шкурин

В запасе: Бойко, Караваев, Шабанов, Шепелев, Андриевский, Вербич, Леднев, Гармаш, Витиньо, Антюх, Кулач

Бавария: Нойер, Павар, Ньянзу, Эрнандес, Дэвис, Горецка, Толиссо, Сане, Коман, Мюллер, Левандовски

В запасе: Ульрайх, Фрюхтль, Ричардс, Сарр, Рока, Тилльман

Источник — Sport.ua

(50 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 23.11.2021 18:43
    +10
    Пора уже забить, если в ничью сыграют будет хороший результат
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 23.11.2021 18:57
    +7
    У Баварии куча народу не приехала, а состав всё равно охренительный
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    cooperchack
    cooperchack, 23.11.2021 19:05
    +5
    Динамо
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    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 23.11.2021 18:44
    +4
    Шкурин с Чериком наотдавал голевых конечно
    Глянем что сегодня покажет
    Ссылка
    kortizol132
    kortizol132, 23.11.2021 18:48
    +3
    Spectra, 23.11.2021 18:43
    Пора уже забить, если в ничью сыграют будет хороший результат
    а если разгромим Баварии, вообще отличный результат будет
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    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 23.11.2021 18:55
    +2
    Сенсацией тут, по моему, и не пахнет. Если крупно не проиграем - это уже в какой-то мере будет сенсацией.
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    cooperchack
    cooperchack, 23.11.2021 19:05 (изменен)
    +1
    umnuy2, 23.11.2021 18:51
    сенсация это побидь рекорд шахты 0-10
    Это невозможно,этот рекорд должна побить сама поносная шахта.Дадим ей возможность завтра
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    Lupulov1958
    Lupulov1958, 23.11.2021 19:46
    0
    BadMan, 23.11.2021 19:31
    Хлопці,Динамо заб'є 100%!
    Треба робити ставку.
    а сколько забьют Д.К.
    Ссылка
    Lupulov1958
    Lupulov1958, 23.11.2021 19:46
    0
    BadMan, 23.11.2021 19:31
    Хлопці,Динамо заб'є 100%!
    Треба робити ставку.
    а сколько забьют Д.К.
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 23.11.2021 19:45
    0
    rosti79, 23.11.2021 19:31
    левандовски против шкурина
    В домино!
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    Lupulov1958
    Lupulov1958, 23.11.2021 19:45
    0
    roman_kros, 23.11.2021 19:43
    Буде рівна гра. До стартового свистка так точно...
    это точно!!!!
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    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 23.11.2021 19:44
    0
    Де Пена + Шкурин - это Оливье
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    Lupulov1958
    Lupulov1958, 23.11.2021 19:44
    0
    ВовикЬ, 23.11.2021 19:26
    Единственное что сегодня "за нас" так это погода в Киеве снег, мокрый снег и похолодало. В таких условиях немцы играть не привыкли. Поэтому есть недежда не влететь 0-5 Хочется чтоб хоть вничью скатали. Давай Динамо!
    Чтоб была сенсация в лиге чемпионов ,должны быть сенсации в УПЛ, а так все спрогнозировано отсюда и результаты плачевные.
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    roman_kros
    online
    roman_kros, 23.11.2021 19:43
    0
    Буде рівна гра. До стартового свистка так точно...
    Ссылка
    BadMan
    online
    BadMan, 23.11.2021 19:31
    0
    Хлопці,Динамо заб'є 100%!
    Треба робити ставку.
    Ссылка
    rosti79
    online
    rosti79, 23.11.2021 19:31
    0
    левандовски против шкурина
    Ссылка
    ВовикЬ
    online
    ВовикЬ, 23.11.2021 19:26
    0
    Единственное что сегодня "за нас" так это погода в Киеве снег, мокрый снег и похолодало. В таких условиях немцы играть не привыкли. Поэтому есть недежда не влететь 0-5 Хочется чтоб хоть вничью скатали. Давай Динамо!
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 23.11.2021 19:20
    0
    Если в Баварии состав не основа, то в ДК все небледнолицые...
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    alex13
    alex13, 23.11.2021 19:11
    0
    Funny_____Cat, 23.11.2021 18:44
    Шкурин с Чериком наотдавал голевых конечно
    Глянем что сегодня покажет
    Бавария - не Черик!!!
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    kaka
    kaka, 23.11.2021 19:08
    0
    У баварцев нет задачи не то что громить киевлян но и вообще выигрывать... Они-первые по любому.... Но в сенсацию-извините не верю.... В этой ЛЧ Бава может дойти до финала
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