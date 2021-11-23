Будет ли сенсация? Луческу определил состав Динамо на Баварию

Сегодня в 19:45 «Динамо» проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Соперник уже вышел в плей-офф, а киевляне с 1 пунктом занимают последнее место.
Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Шкурин
В запасе: Бойко, Караваев, Шабанов, Шепелев, Андриевский, Вербич, Леднев, Гармаш, Витиньо, Антюх, Кулач
Бавария: Нойер, Павар, Ньянзу, Эрнандес, Дэвис, Горецка, Толиссо, Сане, Коман, Мюллер, Левандовски
В запасе: Ульрайх, Фрюхтль, Ричардс, Сарр, Рока, Тилльман
Источник — Sport.ua
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