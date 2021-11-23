Турнирная таблица УПЛ. Динамо впереди Шахтера на 1 мяч на экваторе сезона

С 19 по 22 ноября прошли поединки 15-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Динамо» и «Шахтер» имеют по 38 очков. Киевляне опережают главного соперника по разнице мячей (всего на 1 мяч).
После поражения луганской «Зари» (29 очков) «Ворскла» и «Днепр-1» делят третью позицию (по 31), по разнице мячей выше находятся полтавчане. Замыкает турнирную таблицу УПЛ «Мариуполь» (7 пунктов).
Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.
Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.
УПЛ. 15-й тур
- 19.11. Черноморец Одесса – Динамо Киев – 1:6
- 20.11. Львов – Заря Луганск – 2:1
- 20.11. Шахтер Донецк – Рух Львов – 2:0
- 20.11. Днепр-1 – Александрия – 3:1
- 21.11. Минай – Ингулец Петрово – 2:2
- 21.11. Ворскла Полтава – Мариуполь – 5:1
- 21.11. Десна Чернигов – Колос Ковалевка – 0:1
- 22.11. Верес Ровно – Металлист 1925 Харьков – 2:0
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.