Турнирная таблица УПЛ. Динамо впереди Шахтера на 1 мяч на экваторе сезона

С 19 по 22 ноября прошли поединки 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Динамо» и «Шахтер» имеют по 38 очков. Киевляне опережают главного соперника по разнице мячей (всего на 1 мяч).

После поражения луганской «Зари» (29 очков) «Ворскла» и «Днепр-1» делят третью позицию (по 31), по разнице мячей выше находятся полтавчане. Замыкает турнирную таблицу УПЛ «Мариуполь» (7 пунктов).

Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.

Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.

УПЛ. 15-й тур

19.11. Черноморец Одесса – Динамо Киев – 1:6

– 1:6 20.11. Львов – Заря Луганск – 2:1

– Заря Луганск – 2:1 20.11. Шахтер Донецк – Рух Львов – 2:0

– Рух Львов – 2:0 20.11. Днепр-1 – Александрия – 3:1

– Александрия – 3:1 21.11. Минай – Ингулец Петрово – 2:2

21.11. Ворскла Полтава – Мариуполь – 5:1

– Мариуполь – 5:1 21.11. Десна Чернигов – Колос Ковалевка – 0:1

– 0:1 22.11. Верес Ровно – Металлист 1925 Харьков – 2:0

Турнирная таблица УПЛ