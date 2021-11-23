ВИДЕО. Экс-тренер Тоттенхэма опозорился на телевидении

Гари Реднапп неудачно выступил на «Кто хочет стать миллионером»

  • 23.11.2021 17:57
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ВИДЕО. Экс-тренер Тоттенхэма опозорился на телевидении
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Реднапп

Известный английский тренер Гари Реднапп недавно принял участие в шоу «Кто хочет стать миллионером». Выступление получилось, мягко говоря, не очень удачным.

Реднапп не смог добраться даже до первой несгораемой суммы и покинул программу с пустыми руками. Он не смог ответить на четвертый вопрос о том, кто сыграл Джона Рэмбо в пяти фильмах.

Среди вариантов были актеры Мэл Гибсон, Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис и Сильвестр Сталлоне. Ответа Реднапп не знал, после чего взял подсказку «50 на 50», но даже она не помогла: вместо Сталлоне он выбрал Уиллиса:

Источник — YouTube

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