Лерой САНЕ: «Несколько футболистов Динамо могли бы играть за Баварию»

Хавбек «Баварии» оценил уровень «Динамо»

  • 23.11.2021 17:21
  • 1684 просмотра
  • 3 комментария
Лерой САНЕ: «Несколько футболистов Динамо могли бы играть за Баварию»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане ответил на вопрос о том, есть ли в «Динамо» игроки, которые могли бы выступать за чемпионов Германии:

«Я думаю, что у «Динамо» есть действительно хорошие футболисты в составе. Есть несколько сильных исполнителей впереди.

Конечно, я не босс «Баварии», чтобы решать, кто может играть за нас. Но мастеровитые игроки в «Динамо» есть. Несколько их футболистов могли бы играть за «Баварию».

Поединок Лиги чемпионов «Динамо» - «Бавария» состоится сегодня, 23 ноября. Начало – в 19:45.

Источник — Sportarena

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    name_footbol
    online
    name_footbol, 23.11.2021 18:09
    +1
    Бавария уровень машина! Там физика Мерседеса и мощь БМВ!
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 23.11.2021 18:32
    0
    Забарный через пару лет
    Ссылка
    KRBS55
    KRBS55, 23.11.2021 17:27
    -4
    Точно смотрел игру с Черноморцем.
    Ссылка
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