Лерой САНЕ: «Несколько футболистов Динамо могли бы играть за Баварию»

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане ответил на вопрос о том, есть ли в «Динамо» игроки, которые могли бы выступать за чемпионов Германии:

«Я думаю, что у «Динамо» есть действительно хорошие футболисты в составе. Есть несколько сильных исполнителей впереди.

Конечно, я не босс «Баварии», чтобы решать, кто может играть за нас. Но мастеровитые игроки в «Динамо» есть. Несколько их футболистов могли бы играть за «Баварию».

Поединок Лиги чемпионов «Динамо» - «Бавария» состоится сегодня, 23 ноября. Начало – в 19:45.