Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтеру по силам обыграть Интер и Шериф»

Специалист считает, что шансы еще есть

  • 23.11.2021 17:13
  • 496 просмотров
  • 0 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтеру по силам обыграть Интер и Шериф»
© shakhtar.com

Мирон Маркевич считает, что «Шахтер» в двух последних турах группового этапа Лиги чемпионов способен обыграть «Интер» и «Шериф».

Только две победы оставляют команде возможность выйти в евровесну.

– Ситуация у «Шахтера» непростая – надо выиграть у «Интера». Другой результат не устроит. Но в футболе все реально. Главное, какой настрой у команды, как они выходят на поле. Хотя последний матч «Интер» провел на хорошем уровне – 3:2 против «Наполи». Но у них есть свои проблемы, надо их использовать.

– В заявку на «Интер» попал Коноплянка. Он получит свой шанс?

– Я не знаю, в каком он сейчас состоянии. Он давно не играл. Наверное, тренер хочет поднять его психологическое состояние. Не думаю, что он выйдет на поле. Но по крайней мере он уже в заявке. А через матчи УПЛ, возможно, он и выйдет на уровень, на котором был когда-то.

– «Шериф» еще способен насолить «Шахтеру»?

– Горнякам надо побеждать в матчах с «Интером» и «Шерифом». Все в их руках. Думаю, им по силам это сделать. Надо будет очень хорошо работать в отборе мяча и прессинге, так просто «Интер» не обыграть.

А «Шериф» и так уже прыгнул выше головы, – сказал Маркевич.

Источник — Трибуна

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности