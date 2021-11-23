Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтеру по силам обыграть Интер и Шериф»

Мирон Маркевич считает, что «Шахтер» в двух последних турах группового этапа Лиги чемпионов способен обыграть «Интер» и «Шериф».

Только две победы оставляют команде возможность выйти в евровесну.

– Ситуация у «Шахтера» непростая – надо выиграть у «Интера». Другой результат не устроит. Но в футболе все реально. Главное, какой настрой у команды, как они выходят на поле. Хотя последний матч «Интер» провел на хорошем уровне – 3:2 против «Наполи». Но у них есть свои проблемы, надо их использовать.

– В заявку на «Интер» попал Коноплянка. Он получит свой шанс?

– Я не знаю, в каком он сейчас состоянии. Он давно не играл. Наверное, тренер хочет поднять его психологическое состояние. Не думаю, что он выйдет на поле. Но по крайней мере он уже в заявке. А через матчи УПЛ, возможно, он и выйдет на уровень, на котором был когда-то.

– «Шериф» еще способен насолить «Шахтеру»?

– Горнякам надо побеждать в матчах с «Интером» и «Шерифом». Все в их руках. Думаю, им по силам это сделать. Надо будет очень хорошо работать в отборе мяча и прессинге, так просто «Интер» не обыграть.

А «Шериф» и так уже прыгнул выше головы, – сказал Маркевич.