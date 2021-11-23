Сергей СИДОРЧУК: «Игроки Баварии не с автобазы пришли. Спокойно 5 забивают»

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук надеется, что в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» киевляне смогут забить первый гол в нынешнем еврокубке.
«Не забиваем в Лиге чемпионов? Вы же видите, как они играют. Они же не с автобазы какой-то пришли. В Лиге чемпионов они спокойно по 5 голов забивают, не проблема для них».
«Попробуем порадовать наших болельщиков», - сказал Сидорчук.
Матч стартует в 19:45.
Источник — Sportarena
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