Сергей СИДОРЧУК: «Игроки Баварии не с автобазы пришли. Спокойно 5 забивают»

Хавбек надеется, что киевляне смогут забить в Лиге чемпионов

  • 23.11.2021 16:29
  • 674 просмотра
  • 2 комментария
Сергей СИДОРЧУК: «Игроки Баварии не с автобазы пришли. Спокойно 5 забивают»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук надеется, что в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» киевляне смогут забить первый гол в нынешнем еврокубке.

«Не забиваем в Лиге чемпионов? Вы же видите, как они играют. Они же не с автобазы какой-то пришли. В Лиге чемпионов они спокойно по 5 голов забивают, не проблема для них».

«Попробуем порадовать наших болельщиков», - сказал Сидорчук.

Матч стартует в 19:45.

Источник — Sportarena

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    umnuy2, 23.11.2021 16:43
    0
    А вы и один за 4 игры не забили
    Ссылка
    Yanker8888888888
    online
    Yanker8888888888, 23.11.2021 16:34
    0
    Лирика.Надо выходить и играть.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности