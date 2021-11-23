Защитник Интера: «Нам будет противостоять сложный соперник»

Защитник «Интера» Маттео Дармиан поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (24 ноября):
«Мы трижды подряд играли 0:0 с «Шахтером», но это не должно нас сдерживать. Мы должны выйти на поле сосредоточенными, целенаправленными, как в воскресенье против «Наполи». Мы понимаем, что нам будет противостоять сложный соперник, который любит держать мяч.
Но с правильным отношением и вниманием мы создадим им трудности и постараемся забить, ведь это необходимо для того, чтобы победить завтра».
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