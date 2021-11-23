Симоне ИНДЗАГИ: «Шахтер всегда может создать трудности»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (24 ноября):

«Выход в плей-офф – одна из наших целей, с самого начала сезона. Мы в хорошем положении, знаем, что это решающая игра. «Шахтер» всегда может создать трудности, постараемся как можно лучше подготовиться к этой игре.

Я знаю Де Дзерби уже много лет, мы много раз встречались. «Шахтер» - техническая команда, у них есть индивидуально сильные игроки, они умеют хорошо играть в футбол. У них есть свой стиль, это будет матч европейского уровня.

В первом матче мы создали очень много моментов, не хватило немного решительности и везения. Форварды должны волноваться, если они не создают моменты, но это не наш случай».