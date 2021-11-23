Луческу рассказал, мог бы Левандовски успешно выступать в Динамо

Наставник «Динамо» Мирча Луческу считает, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски заслужил Золотой мяч, однако подчеркивает, что поляку помогают топовые партнеры по команде.

«Левандовски полностью заслуживает Золотой мяч. Что касается того, мог бы он быть таким же результативным в «Динамо», то я уже говорил, что «Бавария» - это другой мир».

«Совсем другой уровень, вся команда составлена из звезд, они играют на него и Роберт, естественно, забивает больше всех», - сказал Луческу.