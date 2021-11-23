Луческу рассказал, мог бы Левандовски успешно выступать в Динамо

Наставник не удивится, если Роберт получит Золотой мяч

  • 23.11.2021 15:10
  • 2037 просмотров
  • 3 комментария
Луческу рассказал, мог бы Левандовски успешно выступать в Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Динамо» Мирча Луческу считает, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски заслужил Золотой мяч, однако подчеркивает, что поляку помогают топовые партнеры по команде.

«Левандовски полностью заслуживает Золотой мяч. Что касается того, мог бы он быть таким же результативным в «Динамо», то я уже говорил, что «Бавария» - это другой мир».

«Совсем другой уровень, вся команда составлена из звезд, они играют на него и Роберт, естественно, забивает больше всех», - сказал Луческу.

Источник — Sportarena

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 23.11.2021 15:43
    +1
    Так в Динамо тоже топовые партнеры бы были. Гармаш Караваев Шкурин и т.д
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    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 23.11.2021 15:33
    -1
    в Баварии он забивает голы, в Динамо забивал бы.. на футбол
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    Face Control
    online
    Face Control, 23.11.2021 15:18
    -2
    Каким образом? Как Роберт будет завить в автобусном клюбе?
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