Скаут: «Приход Шевченко вызвал огромный энтузиазм в Генуе»

Алекс Великих – о реакции фанатов на назначение Андрея Шевченко

  • 23.11.2021 15:10
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Скаут: «Приход Шевченко вызвал огромный энтузиазм в Генуе»
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

Известный скаут Алекс Великих рассказал о том, как фанаты «Дженоа» отреагировали на назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера:

«Следует признать, что в Генуе приход Андрея Шевченко вызвал огромный энтузиазм. Андрей - человек с большим именем в Италии, легенда Серии А. Его согласие возглавить кризисную «Дженоа» стал для поклонников этой команды свидетельством того, что проект новых собственников серьезен и усиления будут реальны.

Энтузиазм, надежда и желание начать новую эру пост-Прециози стали главными лейтмотивами последних недель для большинства болельщиков клуба. Меньше было тех, кто сомневался в квалификации начинающего тренера, но наличие помощников в тренерском штабе во главе с Тассотти гарантирует опыт».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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