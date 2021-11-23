Далот готов драться за свое место в Манчестер Юнайтед

22-летний португальский правый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот готов сражаться за свое место в английском клубе.

При Уле Гуннаре Сульшере футболист получал очень мало игрового времени. Но, когда будет утвержден новый наставник, все может измениться, считает Далот. Португалец готов к конкуренции с Уан-Биссакой за место на правом фланге обороны «красных дьяволов».

Далот перешел в «Манчестер Юнайтед» из Порту летом 2018 года за €22 миллиона. Минувший сезон футболист провел в аренде в итальянском «Милане». В текущем сезоне Диогу провел за «Манчестер Юнайтед» 7 матчей во всех турнирах.

Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Далота составляет €10 миллионов.