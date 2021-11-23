Тренер Шахтера U-19: «С Интером будем гнуть свою линию»

Оскар Ратулутра поделился ожиданиями от поединка Юношеской Лиги УЕФА

  • 23.11.2021 13:22
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Тренер Шахтера U-19: «С Интером будем гнуть свою линию»
© ФК Шахтер Донецк. Оскар Ратулутра

Главный тренер «Шахтера» U-19 Оскар Ратулутра — о поединке с «Интером» в Юношеской лиге УЕФА и перспективах в борьбе за выход в плей-офф

– В каком настроении команда прилетела в Милан?
– Настроение хорошее. Хотелось бы достичь положительного результата. Готовимся к очень серьезной игре.

– Расскажите детальнее о подготовке и кадровой ситуации накануне встречи с «Интером».
– Готовились в штатном режиме. Если говорить о кадровой ситуации, то в последнем матче травмировался Иван Лосенко. Зато после длительного отсутствия вернулся Артем Шолар, но пока нельзя сказать, что он работает в общей группе, лишь через неделю-две он сможет тренироваться в полную силу.

– Что скажете о сопернике? Какой игры с «Интером» стоит ожидать?
– «Интер» – очень хорошая команда, которая действует от обороны и проводит быстрые контратаки. Нас ждет достойный противник, но мы будем стараться демонстрировать свою игру, гнуть свою линию и, конечно, приложим все усилия, чтобы достичь максимального результата.

– Учитывая плотность в турнирной таблице, какой вы видите дальнейшую борьбу и что нужно сделать для выхода в плей-офф?
– Самое главное – заниматься своим делом, выполнять требования, которые перед нами ставят, и все это выльется в положительный результат. Нужно выигрывать два оставшихся матча, чтобы пройти в следующий раунд турнира.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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