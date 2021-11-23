Барселона нашла альтернативы Стерлингу

Каталонская «Барселона» пристально следит за двумя футболистами лондонского «Челси».

«Блаугранас» интересны 28-летний марокканский вингер Хаким Зиеш и 25-летний немецкий форвард Тимо Вернер. Игроки могут стать альтернативой 26-летнему вингеру «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу, если «Барселоне» не удастся договориться с «горожанами» о переходе.

Зиеш оценивается в €38 миллионов, Вернер стоит приблизительно €55 миллионов. «Барселона» может попробовать подписать одного из игроков уже в будущем январе.