Барселона нашла альтернативы Стерлингу

Каталонский клуб может подписать Хакима Зиеша или Тимо Вернера

  • 23.11.2021 13:13
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Барселона нашла альтернативы Стерлингу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Каталонская «Барселона» пристально следит за двумя футболистами лондонского «Челси».

«Блаугранас» интересны 28-летний марокканский вингер Хаким Зиеш и 25-летний немецкий форвард Тимо Вернер. Игроки могут стать альтернативой 26-летнему вингеру «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу, если «Барселоне» не удастся договориться с «горожанами» о переходе.

Зиеш оценивается в €38 миллионов, Вернер стоит приблизительно €55 миллионов. «Барселона» может попробовать подписать одного из игроков уже в будущем январе.

Источник — ESPN

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