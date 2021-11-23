Прогноз на матч Челси – Ювентус. Главный матч вторника

Учитывая последние матчи Челси, пожалуй, выглядит предпочтительней

  • 23.11.2021 12:45
  • 1376 просмотров
  • 1 комментарий
Прогноз на матч Челси – Ювентус. Главный матч вторника

Самый интересный матч вторника в Лиге чемпионов, безусловно, Челси – Ювентус, официальным беттинг-партнером которых является Parimatch. Как и ожидалось, команды справились с другими соседями по группе и теперь выясняют, кто из них займет первое место в группе.

В Турине, напомним, сильнее оказался Ювентус, который выиграл 1:0. Сейчас аналитики Parimatch дают лондонцам 61% на победу, против 15% у итальянцев, еще в 24% оценивается вероятность ничьей. Кстати, буквально вчера Челси совместно с Parimatch Ukraine, первым легальным букмекером Украины, выпустил яркую рекламную кампанию со звездами команды Маркосом Алонсо, Сесаром Аспиликуэтой и Тьяго Силвой. Посмотреть ролик однозначно стоит.

Накануне Челси на выезде уверенно обыграл Челси 3:0 и продолжает лидировать в турнирной таблице. Ювентус же в Серии А делит 6-е место с Лацио и Фиорентиной, уступая тем по разнице мячей. При этом Ювентус обыграл их в двух предыдущих турах. Правда, до этого у туринцев была серия из трех матчей без побед (два поражения и ничья).

Учитывая последние матчи, Челси, пожалуй, выглядит предпочтительней. Тем более, что играть предстоит в Лондоне. Конечно, в матче таких грандов возможно все, но Ювентусу будет очень непросто повторить результат игры в Турине.

 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Тонюк
    online
    Олег Тонюк, 23.11.2021 12:51
    +1
    Напередодні Челсі на виїзді впевнено обіграв Челсі 3:0
    Так, я це бачив!
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