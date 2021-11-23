Рома – Заря. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги конференций «Рома» – «Заря».

«После сложного старта «Заря» дважды победила «армейцев» Софии и реально включилась в борьбу за лидерство в группе. И сейчас будет момент истины. «Буде-Глимт» принимает у себя аутсайдера группы ЦСКА. А «Заря» едет в Рим за победой. Реально ли это? Да, вполне. «Рома» при Жозе Моуринью не кажется непобедимой. В игре римлян есть немало недочетов и изъянов, которыми можно воспользоваться. Тот же норвежский клуб забил «Роме» 8 мячей в двух матчах. «Венеция» забила три мяча, победив 3:2. «Милан» забил дважды, выиграв 2:1. «Юве» обыграл римлян 1:0, а «Лацио» в дерби одержал победу со счетом 3:2. С таким же счетом обыграла «Рому» и «Верона». Почему «Заре» не обыграть их? Это вполне реально.

Римляне много пропускают. Также они ненадежно командно играют на оборону. Они уступают в ключевых матчах. И «Дженоа» Андрея Шевченко «джаллоросси» обыграли в самом конце матча, благодаря дублю 18-летнего ганского форварда Феликса Афены-Гьяна, вышедшего на замену за 15 минут до завершения матча. По этому поводу Жозе Моуринью, как и обещал уже купил и подарил Гьяну шикарные кроссовки за 800 евро. Сделал это португальский специалист для того, чтобы ганец забивал в каждом матче. Надеюсь, «Заре» он не забьет.

Понятно, что Моуринью приглашали в «Рому» не для экскурсий по Риму, а для завоевания титулов, поэтому для него каждый матч – решающий. «Рома» уже на 10 очков отстает от тандема лидеров «Милан» - «Наполи». Также она далека от решения своих еврокубковых задач в группе Лиги конференций.

«Заря» после шести побед кряду неожиданно уступила 1:2 в гостях «Львову» и занимает пятое место в УПЛ, надеясь финишировать в призовой тройке. Но сейчас все мысли луганчан связаны с успешной игрой в Риме. «Заря» - играющая команда и ей вполне по силам добыть победу в Риме. Важно верить в это и быть единым коллективом на поле. Луганчанам вполне по силам удивить футбольную Европу. Я предполагаю выигрыш нашей команды в один мяч. Успехов вам, ребята! У вас все получится. Не слушайте скептиков, которые до матча отдают победу хозяевам. Это лишь на бумаге. Побеждает тот, кто больше хочет. Дерзайте!», - сказал Грозный.

Матч «Рома» – «Заря» состоится 25-го ноября. Начало встречи в 22:00.