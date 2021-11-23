Виноват коронавирус. Матч Мариуполь — Львов пройдет без зрителей

Матч 16-го тура украинской Премьер-лиги «Мариуполь» — «Львов» пройдет без зрителей.

«Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе и регионе в целом, принято решение закрыть доступ для любителей футбола на трибуны стадиона имени Бойко 26 ноября. В создавшейся ситуации такие меры представляются нам необходимыми», — говорится в официальном заявлении «Мариуполя».

После 15-ти сыгранных туров «Мариуполь» занимает последнее место в УПЛ, имея в активе 7 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 18-37.