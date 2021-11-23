Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Играть на Стэмфорд Бридж — это кайф»

Футболист «Ювентуса» поделился ожиданиями от матча с «Челси»

  • 23.11.2021 11:41
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Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Играть на Стэмфорд Бридж — это кайф»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт поделился ожиданиями от поединка с лондонским «Челси» в Лиге чемпионов.

«Теперь у нас совершенно другой дух. Мы хотели обрести стабильность и постепенно нащупываем ее. Понимаем, что «Ювентус» должен знать, что такое готовность страдать и желание умереть на поле, и я думаю, что против «Фиорентины» и «Лацио» мы показали это.

Игра на «Стэмфорд Бридж» — это настоящий кайф. Мы должны сыграть компактно. «Челси» очень силен на контратаках. Это будет трудный матч, но мы постараемся сохранить спокойствие на поле», — отметил де Лигт.

Матч «Челси» — «Ювентус» состоится во вторник, 23 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

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