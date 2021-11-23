Больше не нужен. Барселона разорвет контракт с Юмтити

Каталонская «Барселона» намерена досрочно разорвать контракт с 28-летним французским центральным защитником Самуэлем Юмтити. В ближайшее время футболист может стать свободным агентом.
Юмтити перешел в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года за €25 миллионов. В текущем сезоне футболист не провел за «блаугранас» ни одного матча.
Соглашение Самуэля с «Барселоной» рассчитано до лета 2023 года. Но, учитывая, что желающих выкупить контракт Юмтити нет, каталонцы могут расторгнуть соглашение, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €5 миллионов.
Источник — Transfermarkt
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