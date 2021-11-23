Челси не отпустит Маунта

Лондонский клуб намерен продлить контракт с английским хавбеком

  • 23.11.2021 10:59
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Челси не отпустит Маунта
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» абсолютно уверен, что продлит контракт с 22-летним атакующим полузащитником сборной Англии Мэйсоном Маунтом.

Текущий контракт футболиста с «синими» рассчитан до лета 2024 года, но ранее сообщалось, что Маунт хочет покинуть лондонский клуб. «Челси» намерен предложить игроку улучшенные финансовые условия, чтобы опередить потенциальных покупателей.

Футболистом интересуются мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария».

Маунт — воспитанник «Челси». В текущем сезоне игрок провел за лондонскую команду 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная стоимость Мэйсона составляет €75 миллионов.

В активе Маунта 26 матчей за национальную сборную Англии, где он забил 4 мяча.

Источник — Football Insider

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