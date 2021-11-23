Манчестер Сити — ПСЖ. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Ман Сити» – «ПСЖ».

«Это будет ключевой матч за лидерство в группе с последующим преимуществом при жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов.

Почти два месяца назад парижане обыграли со счетом 2:0 «горожан» у себя дома. Но Пеп Гвардиола затаил обиду и постарается стать негостеприимным хозяином, досрочно выиграв свою группу. Правда, он пока что не может рассчитывать на целую группу игроков во главе с Де Брюйне. Это большая проблема. В АПЛ «горожане» идут вторыми, отставая на три очка от победителя Лиги чемпионов «Челси». А вот ПСЖ уже после 14 матчей в Лиге 1 готов получать золотые чемпионские медали, опережая на 11 очков своего ближайшего преследователя «Ниццу». Месси наконец-то отличился голом. Также сверхударное атакующее трио Неймар-Месси-Мбаппе наводят страх на любого соперника.

Обе команды много забивают. После 14 туров ПСЖ 32 забил и 14 пропустил, а «Ман Сити» после 12 игр 25 забил и 6 пропустил. То есть «Ман Сити» пропускает пол гола за матч, а парижане – по мячу. «Горожане» постараются кардинально лишить французов мяча, чтобы не нарываться на их атакующую мощь, где каждый форвард в одиночку может решить эпизод в свою пользу.

В сложившейся ситуации английский чемпион стратегически готов к ничейному результату, чтобы перед заключительным туром остаться на вершине турнирной таблицы в группе. Но парижане приедут играть только на победу. Я уверен в том, что обе команды забьют. В своих составах они имеют игроков самого высокого уровня. Я лично совсем не против результативной ничьи», - сказал Грозный.

Матч «Ман Сити» – «ПСЖ» состоится 24-го ноября. Начало встречи в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.