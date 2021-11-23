Максим ШАЦКИХ: «Динамо сложно будет рассчитывать даже на третье место»

Специалист поделился ожиданиями от поединка киевлян с «Баварией» в Лиге чемпионов

  • 23.11.2021 10:11
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  • 1 комментарий
Максим ШАЦКИХ: «Динамо сложно будет рассчитывать даже на третье место»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард и член тренерского штаба киевского «Динамо» Максим Шацких поделился ожиданиями от поединка «Динамо» с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов.

— Что в игре «Динамо» вызывает особую тревогу?
— Ничего не вызывает. Хорошо, что Миколенко выздоровел и вернулся в строй. Хоть эту дырку не нужно будет закрывать. В остальном — все как обычно, кардинальных изменений в стартовом составе на матч с Баварией ждать не стоит.

— После проигрыша «Баварии» в поединке чемпионата Германии с «Аугсбургом» начались разговоры о спаде в игре мюнхенцев…
— Это не спад. Просто после матчей сборных у великих клубов такое случается. Однако подобные поражения еще больше мотивируют такие команды, как «Бавария». В Мюнхене также прекрасно понимают, что Лига чемпионов — это другой уровень, и за каждый добытый там балл платятся очень солидные премии.

— Чтобы рассчитывать на евровесну, «Динамо» желательно в оставшихся матчах взять максимум очков. Реально завершить так групповой турнир?
— «Динамо» сложно будет даже на третье место рассчитывать. «Бело-синие» не готовы сейчас к противостоянию с такими соперниками. Нужно учитывать, что тяжело киевлянам придется и в Лиссабоне. С португальскими командами на выезде играть очень сложно. Однако нужно биться, стараться сделать все, что можно. В таком случае, даже если не сложится, будет не так обидно.

— Каковы ваши ожидания от матча с «Баварией»?
— Сил киевлянами будет потрачено очень много. И без мяча много придется играть, что в два раза более энергозатратно. Но, повторюсь, нужно бороться и попытаться хотя бы не проиграть. Ничья с «Баварией» — это хороший результат.

Матч Лиги чемпионов «Динамо» — «Бавария» состоится во вторник, 23 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kadaad
    kadaad, 23.11.2021 10:37
    -1
    Да без шансов.
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