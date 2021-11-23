Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Аталанта набрала незаслуженно мало очков»

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от поединка с «Янг Бойз» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«У нас очень ровная группа, и результаты показывают это. В последних двух матчах с «МЮ» мы набрали незаслуженно мало очков, учитывая то, как мы играли, а «Вильярреал», напротив, набрал максимум возможного, из-за чего соперник получил преимущество, которое мы теперь хотим нивелировать», — считает Гасперини.
Матч «Янг Бойз» — «Аталанта» состоится во вторник, 23 ноября, в 22:00 по киевскому времени.
Источник — УЕФА
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