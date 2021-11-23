«Только через Duty Free»! Милевский едет в Киев на матч Динамо — Бавария

36-летний бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский посетит поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» — «Бавария», который состоится в Киеве во вторник, 23 ноября.
«Дорога в Киев, только через Duty Free в наше время и на автобусе! «Бавария» вечером уже на «Олимпийском» будет выступать», — написал Артем, комментируя фото из магазина.
В минувшем сентябре Милевский объявил о завершении карьеры футболиста. В последнее время Артем находился в Беларуси.
Матч «Динамо» — «Бавария» начнется в 19:45 по киевскому времени.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.