«Только через Duty Free»! Милевский едет в Киев на матч Динамо — Бавария

Экс-игрок киевского клуба добирается на поединок Лиги чемпионов на автобусе

  • 23.11.2021 09:20
  • 2351 просмотр
  • 3 комментария
«Только через Duty Free»! Милевский едет в Киев на матч Динамо — Бавария
© Instagram. Артем Милевский

36-летний бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский посетит поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» — «Бавария», который состоится в Киеве во вторник, 23 ноября.

«Дорога в Киев, только через Duty Free в наше время и на автобусе! «Бавария» вечером уже на «Олимпийском» будет выступать», — написал Артем, комментируя фото из магазина.

В минувшем сентябре Милевский объявил о завершении карьеры футболиста. В последнее время Артем находился в Беларуси.

Матч «Динамо» — «Бавария» начнется в 19:45 по киевскому времени.

Источник — Instagram

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    limb0101
    limb0101, 23.11.2021 09:32
    +2
    Буде гол!!!
    Ссылка
    Alex Suz
    Alex Suz, 23.11.2021 10:06
    0
    Богдан титомир
    Ссылка
    AЛВ
    AЛВ, 23.11.2021 09:50
    -1
    Кент з Царьом чекають Мілю .....
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