Майкл КАРРИК: «У нас есть планы победить Вильярреал»

Наставник «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от встречи с испанским клубом в ЛЧ

  • 22.11.2021 23:59
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Майкл КАРРИК: «У нас есть планы победить Вильярреал»
© Getty Images/Global Images Ukraine

И.о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик поделился ожиданиями от поединка с «Вильярреалом» в пятом раунде группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы с нетерпением ждем матча. Ребята будут к нему готовы.

«Вильярреал» — очень хорошая команда. Она хорошо организована, и у нее замечательный тренер.

У них хорошие техничные игроки, скорость, проникновение. У них хороший микс, хороший баланс. Мы уважаем это, но едем к сопернику с планами на победу. Большая игра для обеих команд, но мы можем с оптимизмом смотреть на эту встречу», — считает Каррик.

Матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 23 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

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