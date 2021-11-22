ХАВИ: «Нужно обыграть или Бенфику, или Баварию»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от поединка с португальской «Бенфикой» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы оказались в этой ситуации, потому что проиграли «Баварии» и «Бенфике». Именно с этими командами нам предстоит играть в следующих поединках. Ситуация такова, что нам надо выиграть один из двух этих матчей», — отметил Хави.

Поединок Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика» состоится во вторник, 23 ноября, в 22:00 по киевскому времени.