Артем ЯШКИН: «Гармаш забивает в УПЛ. Но Бавария — другой уровень»

Экс-полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Яшкин высказался о будущем матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» — «Бавария».

«Может ли «Динамо» с этой «Баварией» посоперничать и забить гол? На это надо надеяться. А сможет ли — игра покажет.

Повлияет ли на игру «Баварии» то, что мюнхенская команда прилетела в Киев без семи футболистов? Конечно, повлияет на игру. Но рисунок игры «Баварии» не поменяется. Желания у них будет еще больше. Возможно, где-то исполнительского мастерства будет меньше. А в целом «Бавария» сильна и так.

Что думаю по поводу того, что Гармаш может снова выйти в стартовом составе в качестве форварда? Не хочется никого обидеть. У Луческу есть нападающие. Он выбирает из них лучшего. Объективно, если судить по статистике, Гармаш сейчас забивной в УПЛ. Но матч с «Баварией» — это уже другой уровень.

Помню ли победный поединок против «Баварии» (2:0) в Лиге чемпионов 1999/2000? Смутно помню тот матч. Но скажу так, что в то время «Бавария» тоже была машиной. Она всегда была машиной. Я не думаю, что эта «Бавария» намного сильнее, чем та, которая была. Я думаю, что при удачном стечении обстоятельств киевляне могут за что-то зацепиться», — считает Яшкин.

Матч Лиги чемпионов «Динамо» — «Бавария» состоится во вторник, 23 ноября, в 19:45 по киевскому времени.