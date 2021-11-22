ФОТО. Шахтер прилетел в Милан на матч с Интером

«Шахтер» прилетел в Италию на матч Лиги чемпионов с «Интером». Утром в понедельник, 22 ноября, «оранжево-черные» провели тренировку в Святошино, а после обеда выехали в аэропорт. Перелет из Киева в Милан занял около 3 часов. Вместе с командой в Италию отправился менеджмент во главе с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным.

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби взял на матч с «Интером» 23 футболиста.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Педриньо, Евгений Коноплянка

Нападающие: Даниил Сикан, Фернандо

На вторник у «горняков» запланированы обязательные предматчевые мероприятия – открытая тренировка и пресс-конференция главного тренера и игрока.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Шахтер» состоится в среду, 24 ноября, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало в 19:45 по Киеву.