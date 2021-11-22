ФОТО. Шахтер прилетел в Милан на матч с Интером

Поединок Лиги чемпионов состоится в среду, 24 ноября

  • 22.11.2021 22:18
  • 267 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Шахтер прилетел в Милан на матч с Интером
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» прилетел в Италию на матч Лиги чемпионов с «Интером». Утром в понедельник, 22 ноября, «оранжево-черные» провели тренировку в Святошино, а после обеда выехали в аэропорт. Перелет из Киева в Милан занял около 3 часов. Вместе с командой в Италию отправился менеджмент во главе с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным.

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби взял на матч с «Интером» 23 футболиста.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Педриньо, Евгений Коноплянка

Нападающие: Даниил Сикан, Фернандо

На вторник у «горняков» запланированы обязательные предматчевые мероприятия – открытая тренировка и пресс-конференция главного тренера и игрока.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Шахтер» состоится в среду, 24 ноября, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало в 19:45 по Киеву.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности