Йожеф САБО: «Бавария выиграет у Динамо. Матч с Черноморцем — комедия»

Специалист считает, что Мирча Луческу уже выжал из киевской команды все соки

  • 22.11.2021 21:34
  • 1861 просмотр
  • 9 комментариев
Йожеф САБО: «Бавария выиграет у Динамо. Матч с Черноморцем — комедия»
© ФК Динамо Киев

Экс-наставник сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился ожиданиями от поединка 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» — «Бавария».

«Киевлянам нужно постараться хотя бы занять третье место в группе. Но «Бавария» — очень сильная команда. Там есть два полноценных состава. То, что мюнхенцы проиграли матч Бундеслиги «Аугсбургу» (1:2), тем более их обозлит. Я уверен, что «Бавария» выиграет у «Динамо». Киевляне сейчас уставшие. А победа 6:1 над «Черноморцем» — это не показатель. Это комедия. Этого не должно быть в нашем футболе!

А то, что «Бавария» у «Динамо» выиграет, я уверен. Они сильнее нас. Никуда от этого не деться.

Могут ли украинские фанаты рассчитывать хотя бы на гол в исполнении «Динамо»? У Луческу на международной арене в матчах с сильными командами одна тактика. Когда он пришел в клуб и занялся защитой, в принципе, он правильно сделал. Луческу выжал все из киевских футболистов. Выжать он больше ничего не может.

Поэтому, я считаю, что динамовцы будут защищаться. И, может быть, где-то на контратаке киевляне забьют. Но вряд ли. У «Баварии» команда хорошая. Естественно, немцы будут атаковать, прессинговать, не давать киевлянам принимать мяч. Эта «Бавария» умеет играть.

Отсутствие в составе семи игроков? У «Баварии» такие футболисты, что любого можно ставить играть. Это как сборная Франции. У Дешама два с половиной состава. Также и у «Баварии», — считает Сабо.

Матч Лиги чемпионов «Динамо» — «Бавария» состоится во вторник, 23 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 22.11.2021 22:24
    +3
    Если сабо сказал, что проиграют, то есть шансы на очки.
    Он всегда что прогнозирует, то наоборот происходит.
    Шахтер в прошлом году безоговорочным чемпионм считал:
    https://sport.ua/uk/news/500366-yozhef-sabo-dinamo-budet-konkurirovat-s-dru
    gimi-komandami-a-ne-shahterom
    Думал, что Украина проиграет Испании и так далее...
    А сам Ксамаксам влетал с командой ,которая после увольнения Сабо с Лобановским дошла до 1/2
    ЛЧ.
    Его прогнозы с вероятностью 85% не сбываются.Пусть и в этот раз так будет
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 22.11.2021 21:47
    +3
    Комедия, это то что ты в свои 82 года, не нажил ни чести ни совести!
    Хотя это не комедия, это твоя беда, Йожик!
    Ссылка
    bonv
    online
    bonv, 22.11.2021 21:44
    +2
    Старий маразматик - як ікспердт.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 22.11.2021 22:42
    0
    Igor Krasnenko, 22.11.2021 22:35
    нажаль шансів взяти хочаб очко рівні 0
    шахтар також бы програв
    Краще б обидві команди виграли на тижні.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 22.11.2021 22:35
    0
    нажаль шансів взяти хочаб очко рівні 0
    шахтар також бы програв
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 22.11.2021 21:55
    0
    Всё по факту.
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 22.11.2021 21:56
    -1
    Сабо как всегда прав.
    Ссылка
    Виктор Алтухов
    Виктор Алтухов, 22.11.2021 22:19
    -2
    Сабо так же прост, как и комментирующие тут. Не "вычавыв" он все с игроков, а научил зашиту работать, но в пределах чемпионата. Чтобы команда играла в футбол в Европе, надо чтобы играла и средняя линия, и нападение, а Луческу это не умеет. Динамо в очередном тупике, потому что, в очередной раз, Суркисы не смогли найти настоящего тренера. Найти настоящего тренера они не в состоянии: во-первых, ума недостаточно, и, во-вторых, придется покупать усиление, а денег жалко. Замкнутый круг.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 22.11.2021 21:57
    -4
    Похоронил Ёжик динамо
    Ссылка
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