Динамо – Бавария. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Киеве

  • 22.11.2021 21:05
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Динамо – Бавария. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 23-го ноября, состоится поединок группового этапа Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» будет принимать мюнхенскую «Баварию». Матч состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:45.

Команда Мирчи Луческу имеет в своем активе одно очко и занимают последнее место группы Е. «Бавария» одержала четыре победы и уже обеспечила себе путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Киева.

Комментатор матча «Динамо» – «Бавария» – Александр Монзолевский.

Источник — Sport.ua

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