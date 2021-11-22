Интер – Шахтер. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Прогноз эксперта на матч пятого тура Лиги чемпионов

  • 22.11.2021 20:52
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Интер – Шахтер. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Интер» – «Шахтер».

«В первом матче в Киеве команды сыграли 0:0. В группе D «Интер» с 7 очками идет вторым, «Шахтер» с 1 баллом находится на четвертой позиции.

Перед поединком Лиги чемпионов в матче Серии А «Интер» выиграл у «Наполи» (3:2), а «Шахтер» в рамках УПЛ оказался сильнее «Руха» (2:0).

«Шахтеру» терять нечего. Но ситуация сложная. Я смотрел игру «Интера» с «Наполи» (3:2) и могу сказать, что «Шахтеру» будет очень тяжело. Я смотрел матч «Шахтера» с «Рухом» и могу сказать, что у «горняков» есть проблемы. В матчах чемпионата Украины у «Шахтера» есть проблемы, а с «Интером» будет еще сложнее. Миланской команде нужно выигрывать, чтобы продолжать играть в Лиге чемпионов. А «Шахтеру» нужно выигрывать, чтобы иметь шансы продолжить играть в еврокубках. 

За счет чего «Шахтер» может успешно сыграть в Милане? Если «Шахтер» на «Джузеппе Меацца» будет выглядеть, как он выглядел в Мадриде в матче с «Реалом» (2:1), то шансы у «горняков» есть, даже несмотря на то, что соперник – это «Интер».
Но не сравнить матч, который сыграл «Интер» с «Наполи» и тот, который сыграл в УПЛ с «Рухом» «Шахтер». Невозможно абсолютно эти матчи сравнить. Я всегда говорю, что такие поединки, как с «Наполи» - это плюс для европейских команд, которые играют в сильных лигах. Матчи такого уровня и накала они играют по два-три раза в неделю. А у наших клубов такие игры раз в две недели, когда есть Лига чемпионов и раз в полгода, когда «Шахтер» с «Динамо» встречаются на внутренней арене. В этом преимущество «Интера».

Но «Шахтер» имеет высокотехничных футболистов. Если «горняки» сыграют, как с «Реалом», то шансы есть», - сказал Нагорняк.

Матч «Интер» – «Шахтер» состоится 24-го ноября. Начало встречи в 19:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

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