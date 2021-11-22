Томас ТУХЕЛЬ: «Не уверен в готовности Лукаку»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о том, готов ли Ромелу Лукаку принять участие в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (23 ноября):
«Не уверен в готовности Лукаку. У нас еще одна тренировка впереди. Вчера он работал с командой и выглядел нормально, давайте посмотрим, какая будет реакция на эту работу. В ближайшее время у него встреча с врачами.
Жоржиньо в полном порядке. Хавертца нам пришлось заменить в прошлом матче из-за проблем с задней поверхностью бедра, он почувствовал некоторое напряжение. Есть сомнения по его статусу, надо будет убедиться, что он может работать без проблем. Вернер в порядке, вчера тренировался с нами. Ковачич не сыграет».
Источник — BBC
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