Томас ТУХЕЛЬ: «Не уверен в готовности Лукаку»

Наставник «Челси» - о матче против «Ювентуса»

  • 22.11.2021 19:42
  • 293 просмотра
  • 1 комментарий
Томас ТУХЕЛЬ: «Не уверен в готовности Лукаку»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о том, готов ли Ромелу Лукаку принять участие в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (23 ноября):

«Не уверен в готовности Лукаку. У нас еще одна тренировка впереди. Вчера он работал с командой и выглядел нормально, давайте посмотрим, какая будет реакция на эту работу. В ближайшее время у него встреча с врачами.

Жоржиньо в полном порядке. Хавертца нам пришлось заменить в прошлом матче из-за проблем с задней поверхностью бедра, он почувствовал некоторое напряжение. Есть сомнения по его статусу, надо будет убедиться, что он может работать без проблем. Вернер в порядке, вчера тренировался с нами. Ковачич не сыграет».

Источник — BBC

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Веня Веньяминыч
    online
    Веня Веньяминыч, 22.11.2021 19:51
    0
    Інтер ушльопки. Такого гравця продали! Видно що Челсі не його команда.
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