Томас ТУХЕЛЬ: «Не уверен в готовности Лукаку»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о том, готов ли Ромелу Лукаку принять участие в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (23 ноября):

«Не уверен в готовности Лукаку. У нас еще одна тренировка впереди. Вчера он работал с командой и выглядел нормально, давайте посмотрим, какая будет реакция на эту работу. В ближайшее время у него встреча с врачами.

Жоржиньо в полном порядке. Хавертца нам пришлось заменить в прошлом матче из-за проблем с задней поверхностью бедра, он почувствовал некоторое напряжение. Есть сомнения по его статусу, надо будет убедиться, что он может работать без проблем. Вернер в порядке, вчера тренировался с нами. Ковачич не сыграет».