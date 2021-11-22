Челси — Ювентус. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Челси» – «Ювентус».

«Соперники лидируют в группе Н Лиги чемпионов. «Ювентус» с 12 очками идет первым, «Челси» с 9 баллами находится на второй позиции. В первом матче в Турине со счетом 1:0 победила «Старая Синьора».

Пять раз играли между собой эти соперники и все время в матчах Лиги чемпионов. Один раз выиграл «Челси», дважды побеждал «Ювентус» и дважды эти встречи завершались вничью. Лондонцы выиграли у туринцев (1:0) в первом их противостоянии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 2008/2009. В ответной встрече была зафиксирована ничья 2:2. Затем в рамках группового раунда Лиги чемпионов 2012/2013 снова команды сыграли 2:2, но уже в Лондоне. А в Италии выиграли туринцы со счетом 3:0. В этой Лиге чемпионов в Турине снова победила «Старая Синьора» (1:0).

Перед очной встречей обе команды выиграли выездные поединки на внутренних аренах. «Челси» оказался сильнее «Лестера» (3:0), а «Ювентус» выиграл у «Лацио» (2:0).

Будет очень интересная игра. Я поставлю на боевую ничью», - сказал Бартулович.

Матч «Челси» – «Ювентус» состоится 23-го ноября. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».