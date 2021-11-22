Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «В матче с Динамо нужно показать реакцию на поражение»

Команда неожиданно уступила в прошлом туре Бундеслиги

  • 22.11.2021 19:11
  • 626 просмотров
  • 2 комментария
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «В матче с Динамо нужно показать реакцию на поражение»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» уже гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, но тренер Юлиан Нагельсманн надеется, что команда не сильно расслабится в игре с «Динамо» в Лиге чемпионов.

«Бавария» уже вышла в плей-офф, но Лига чемпионов все равно остается важным турниром. На нас уже не оказывают давления, но остаются обычные ожидания, которые есть у «Баварии» всегда».

«Завтра у нас будет возможность показать реакцию после поражения от «Аугсбурга».

«В матче с «Динамо» под вопросом участие Забитцера и Комана. Посмотрим, сыграют ли они, у нас впереди важный матч чемпионата», - сказал Нагельсманн.

Матч состоится 23 ноября, начало в 19:45.

Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    cooperchack, 22.11.2021 19:39
    0
    Face Control, 22.11.2021 19:29
    Да, Бавария проиграла, ой весело будет.
    Послезавтра будет веселее.
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    Face Control
    online
    Face Control, 22.11.2021 19:29
    -1
    Да, Бавария проиграла, ой весело будет.
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