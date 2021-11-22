Барселона – Бенфика. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» – «Бенфика».

«В первом круге в Лиссабоне «Бенфика» обыграла «Барсу» со счетом 3:0. В группе Е каталонцы с 6 очками идут вторыми, португальцы с 4 баллами находятся на второй позиции.

Перед матчем Лиги чемпионов «Барселона» играла в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом» в рамках каталонского дерби. В этом поединке на посту главного тренера «блаугранас» дебютировал Хави. «Барса» выиграла встречу со счетом 1:0. «Бенфика» в чемпионате Португалии продолжает куражиться. После уверенной победы над «Брагой» (6:1) лиссабонцы разобрались с «Пасуш де Феррейрой» (4:1).

Восемь раз встречались между собой эти команды. Три раза выиграла «Барселона», два раза победила «Бенфика» и три встречи завершились вничью. Интересно, что история противостояний этих команд берет свое начало еще с Кубка Европейских чемпионов 1960/1961, когда команды встретились в финале и победу одержала «Бенфика» (3:2). Затем соперники играли также только в Кубке Европейских чемпионов и Лиге чемпионов.

«Барселона» с приходом Хави немного ожила. Я поставлю на то, что каталонцы добьются победы в домашней игре с «Бенфикой», - сказал Бартулович.

Матч «Барселона» – «Бенфика» состоится 23-го ноября. Начало встречи в 22:00.