Динамо – Бавария. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Прогноз эксперта на матч пятого тура Лиги чемпионов

  • 22.11.2021 18:14
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Динамо – Бавария. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» – «Бавария».

«В Мюнхене «Бавария» выиграла у «Динамо» со счетом 5:0. С 12 очками немецкая команда лидирует в группе Е. «Динамо» с 1 баллом находится на четвертом месте.

Перед поединком Лиги чемпионов киевляне в матче УПЛ разгромили «Черноморец» (6:1), а «Бавария» в Бундеслиге неожиданно проиграла «Аугсбургу» (1:2).

Даже, несмотря на то, что семь футболистов «Баварии» не полетели в Киев из-за коронавируса, «Динамо» точно легко не будет. Я предполагаю, что киевлянам будет очень сложно играть с мюнхенцами. За «Баварию» играют футболисты, которые с мячом на ты. Что можно говорить, если у них Мусиала резервист. Очень сложно будет «Динамо», как и «Шахтеру» в матче с «Интером».

Сможет ли «Динамо» повторить подвиг «Аугсбурга»? Не скажу, что это был прям подвиг. «Бавария» вроде бы территориально доминировала, но «Аугсбург» очень хорошо играл. Он не позволял мюнхенцам создавать моменты один за одним. «Бавария» в этом поединке столкнулась с контрпрессингом, контробороной. Да, Мюллер мог забить, Левандовски мог еще забить.

Здесь вопрос: хватит ли физических сил «Динамо» в матче с «Баварией»? В принципе «Динамо» при Луческу неплохо физически готово. Все может быть. У киевлян есть хорошие исполнители. Но сложно будет динамовцам», - сказал Нагорняк.

Матч «Динамо» – «Бавария» состоится 23-го ноября. Начало встречи в 19:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

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