Динамо – Бавария. Букмекеры верят в первый гол Динамо в Лиге Чемпионов

Нынешняя Лиги Чемпионов складывается для «Динамо» не слишком удачно. Ноль забитых мячей, одно очко в активе и последнее место в группе. Другое дело, что в таком квартете наивно было рассчитывать на чудо. В матчах с «Барселоной» команда Луческу выглядела весьма достойно, но оба раза проиграла со счетом 0:1. Удивительно, но теоретические шансы на выход из группы у киевлян еще есть. Дело за «малым» – сперва обыграть «Баварию»

Коэффициенты Favbet: 10.5 – 6.3 – 1.3

Выход Динамо из группы - 250

Чтобы «Динамо» вышло из группы нужно чтобы сошлось сразу несколько фантастических вариантов. Во-первых надо, чтобы сами киевляне обыграли «Баварию», а затем и «Бенфику в гостях. Во-вторых необходимо, чтобы при этом «Барселона» проиграла оба матча – «Бенфике» и «Баварии». Реально ли это? Коэффициент 250 от Favbet выглядит красноречиво

Куда реалистичнее выглядит другой сценарий – «Бенфика» проигрывает «Барселоне», и в последнем туре нас ждет битва за 3-е место в Лиссабоне, в которой киевлян устроит только победа. Как бы то ни было, бороться с «Баварией» реально. Конечно, все мы помним 0:5 в Мюнхене. Но сейчас ситуация несколько иная

«Бавария» после через 4 побед уже гарантировала себе выход в плей-офф и на 99% займет первое место в группе. Так что побеждать любой ценой в Киеве мюнхенцам нет никакой необходимости. Конечно, «Бавария» традиционно играет на победу в каждом матче, но хочется верить, что тут она не будет включать свои максимальные обороты. Тем более у Юлиана Нагельсманна хватает потерь. На карантин были отправлены Гнабри, Киммих, Мусиала и Чупо-Мотинг, из-за травмы не сыграет Зюле, а из-за дисквалификации Упамекано. Конечно, состав мюнхенцев и без них выглядит впечатляюще, но просто для маневра у «Баварии» будет не так много.

И, конечно, не будем забывать, что в пятницу «Бавария» сенсационно проиграла аутсайдеру Бундеслиги «Аугсбургу». Мюнхенцы проигрывали 1:2 после первого тайма, но во втором так и не сумели ничего поделать с обороной «Аугсбурга». Так что, как видим, побеждать мюнхенцев можно. Другое дело, что два матча подряд «Бавария» проиграть не может

Бавария должна выиграть, но хочется верить, что хотя бы один гол киевляне сумеют забить. В любом случае как минимум три забитых мяча мы, наверняка, увидим.