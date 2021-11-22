Агробизнес и Полесье сыграли вничью в Волочиске

В рамках 19-го тура Первой лиги Украины в Волочиске местный «Агробизнес» и житомирское «Полесье» сыграли вничью со счетом 0:0.

Первая лига. 19-й тур

«Агробизнес» – «Полесье» – 0:0

«Агробизнес», который не проигрывает в последних четырех поединках, занимает 13 место в турнирной таблице с 20 очками в активе. «Полесье» располагается на восьмой строчке, имея 25 баллов.