Агробизнес и Полесье сыграли вничью в Волочиске

В рамках 19-го тура Первой лиги Украины в Волочиске местный «Агробизнес» и житомирское «Полесье» сыграли вничью со счетом 0:0.
Первая лига. 19-й тур
«Агробизнес» – «Полесье» – 0:0
«Агробизнес», который не проигрывает в последних четырех поединках, занимает 13 место в турнирной таблице с 20 очками в активе. «Полесье» располагается на восьмой строчке, имея 25 баллов.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.