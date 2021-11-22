Пресс-конференция Луческу перед игрой с Баварией. Смотреть онлайн. LIVE

22 ноября в 17:30 состоится пресс-конференция главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу накануне встречи с «Баварией» в 5-м туре Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Группа E
Матч «Динамо» – «Бавария» состоится 23 ноября в Киеве на НСК «Олимпийский», игра начнется в 19:45.
Пресс-конференция Луческу перед игрой против Баварии. Смотреть онлайн. LIVE
Источник — Sport.ua
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