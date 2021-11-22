МАКСИМОВ: «Не могу понять, как Россия попала в число сеяных отбора ЧМ-2022»

Специалист хотел бы увидеть матч Украина – Россия

  • 22.11.2021 12:34
  • 2429 просмотров
  • 1 комментарий
МАКСИМОВ: «Не могу понять, как Россия попала в число сеяных отбора ЧМ-2022»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился ожиданиями от жеребьевки плей-офф отбора ЧМ-2022, во время которой сборная Украины попала в число несеяных команд.
 
- Ясно, что все сильные соперники. Когда они сильные – еще больше настраиваются. Просто не могу понять, как Россия туда попала.
 
- С такой Россией можно было бы играть?
- Было бы интересно сыграть, конечно.
 
- Смогли бы их обыграть?
- Просто не понимаю, как они попали в эту первую шестерку. Они там по раскладу должны быть ниже. Но попали туда. Понятно, что по политическим [мотивам].
 
- Можно уже не разводить Украину и Россию?
- Не знаю. Надо спрашивать, люди сидят там, – сказал Максимов.
 
Отметим, что в число сеяных попали лучшие вторые команды по набранным очкам по итогам отбора. 

Источник — Футбольный формат

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    D.Lanskoy
    D.Lanskoy, 22.11.2021 12:51
    -1
    Понимаю, физруку думать тяжело. Например, разобраться, как устроены стыковые матчи и что сеяными становятся лучшие шесть команд, набравших наибольшее количество очков в своих группах, и поэтому и Шотландия, и Россия оказались среди сеянных, а Украина слишком много сыграла ничьих, чтобы попасть в сеянную шестерку.
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