ВИДЕО. Как Зубков забивал команде Петряка в чемпионате Венгрии

Полузащитник «Ференцвароша» и сборной Украины Александр Зубков провел отличный матч в чемпионате Венгрии против «Фехервара».
Уже на десятой минуте встречи 25-летний вингер забил гол, а при счете 2:0 сделал перехват на чужой половине поле, отличившись предголевым пасом перед третьим взятием ворот соперников.
Вингер «Фехервара» Иван Петряк провел на поле весь матч и заработал лишь желтую карточку.
Чемпионат Венгрии. 13-й тур
«Ференцварош» – «Фехервар» – 3:0
Голы: Зубков (10), Ммаэ (40), Узуни (58)
Источник — Sport.ua
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