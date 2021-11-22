ВИДЕО. Как Зубков забивал команде Петряка в чемпионате Венгрии

Александр помог «Ференцварошу» добыть уверенную победу

  • 22.11.2021 10:55
  • 809 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Зубков забивал команде Петряка в чемпионате Венгрии
© ФК Ференцварош. Александр Зубков

Полузащитник «Ференцвароша» и сборной Украины Александр Зубков провел отличный матч в чемпионате Венгрии против «Фехервара».
 
Уже на десятой минуте встречи 25-летний вингер забил гол, а при счете 2:0 сделал перехват на чужой половине поле, отличившись предголевым пасом перед третьим взятием ворот соперников.

Вингер «Фехервара» Иван Петряк провел на поле весь матч и заработал лишь желтую карточку.
 
Чемпионат Венгрии. 13-й тур
 
«Ференцварош» – «Фехервар» – 3:0
Голы: Зубков (10), Ммаэ (40), Узуни (58) 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    name_footbol
    online
    name_footbol, 22.11.2021 11:49
    0
    Гол + Пас, красавец!
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