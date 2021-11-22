ВИДЕО. Как Зубков забивал команде Петряка в чемпионате Венгрии

Полузащитник «Ференцвароша» и сборной Украины Александр Зубков провел отличный матч в чемпионате Венгрии против «Фехервара».



Уже на десятой минуте встречи 25-летний вингер забил гол, а при счете 2:0 сделал перехват на чужой половине поле, отличившись предголевым пасом перед третьим взятием ворот соперников.

Вингер «Фехервара» Иван Петряк провел на поле весь матч и заработал лишь желтую карточку.



Чемпионат Венгрии. 13-й тур



«Ференцварош» – «Фехервар» – 3:0

Голы: Зубков (10), Ммаэ (40), Узуни (58)