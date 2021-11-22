14-й тур
Реал Сосьедад
0 : 0
Валенсия
21.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Сосьедад сыграл вничью с Валенсией и занимает второе место после Реала

«Реал Сосьедад» играл концовку в меньшинстве после удаления на 76-й минуте

  • 22.11.2021 00:23
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Реал Сосьедад сыграл вничью с Валенсией и занимает второе место после Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» и «Валенсия» сыграли вничью (0:0)

«Реал Сосьедад» остался в меньшинстве на 76-й минуте после удаления Арица Элустондо.

Баскский клуб набрал 29 очков и занимает второе место, а у «Валенсии» 10-я позиция (18 очков).

Ла Лига. 14-й тур

«Реал Сосьедад» – «Валенсия» – 0:0

«Хетафе» – «Кадис» – 4:0

Голы: Оливера, 7, Куэнка, 60, Энес Юнал, 81, Мата, 90.

«Эльче» – «Бетис» – 0:3

Голы: Хуанми, 12, Виллиан Жозе, 24, Фекир, 27.

Турнирная таблица чемпионата Испании

События матча
76' Ариц Элустондо (Реал Сосьедад) получает красную карточку.

Источник — Sport.ua

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