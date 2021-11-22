Реал Сосьедад сыграл вничью с Валенсией и занимает второе место после Реала

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» и «Валенсия» сыграли вничью (0:0)
«Реал Сосьедад» остался в меньшинстве на 76-й минуте после удаления Арица Элустондо.
Баскский клуб набрал 29 очков и занимает второе место, а у «Валенсии» 10-я позиция (18 очков).
Ла Лига. 14-й тур
«Реал Сосьедад» – «Валенсия» – 0:0
«Хетафе» – «Кадис» – 4:0
Голы: Оливера, 7, Куэнка, 60, Энес Юнал, 81, Мата, 90.
«Эльче» – «Бетис» – 0:3
Голы: Хуанми, 12, Виллиан Жозе, 24, Фекир, 27.
Турнирная таблица чемпионата Испании
|76'
|Ариц Элустондо (Реал Сосьедад) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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