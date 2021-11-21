Свободу купить невозможно. Зозуля поздравил с Днем достоинства и свободы

Украинский форвард играет за «Фуэнлабраду», клуб испанской Сегунды

  • 21.11.2021 23:27
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  • 1 комментарий
Свободу купить невозможно. Зозуля поздравил с Днем достоинства и свободы
© Instagram. Роман Зозуля

Украинский форвард «Фуэнлабрады», клуба испанской Сегунды, Роман Зозуля поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы:

«Свободу невозможно купить. Достоинство никто не имеет права продавать. Помним каждого, кто отдал жизнь за неугасимые идеалы и ценности – героев Небесной сотни и защитников Украины.

Сегодня, как и 8 лет назад, всем сердцем верю в победу Воинов света. Борьба еще продолжается. С Днем достоинства и свободы».

Источник — Facebook

(13 голосов)

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Комментарии
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    Voxa Hvedyk
    Voxa Hvedyk, 21.11.2021 23:48
    +14
    Браво!!!
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