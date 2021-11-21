Свободу купить невозможно. Зозуля поздравил с Днем достоинства и свободы

Украинский форвард «Фуэнлабрады», клуба испанской Сегунды, Роман Зозуля поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы:
«Свободу невозможно купить. Достоинство никто не имеет права продавать. Помним каждого, кто отдал жизнь за неугасимые идеалы и ценности – героев Небесной сотни и защитников Украины.
Сегодня, как и 8 лет назад, всем сердцем верю в победу Воинов света. Борьба еще продолжается. С Днем достоинства и свободы».
Источник — Facebook
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