Свободу купить невозможно. Зозуля поздравил с Днем достоинства и свободы

Украинский форвард «Фуэнлабрады», клуба испанской Сегунды, Роман Зозуля поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы:

«Свободу невозможно купить. Достоинство никто не имеет права продавать. Помним каждого, кто отдал жизнь за неугасимые идеалы и ценности – героев Небесной сотни и защитников Украины.

Сегодня, как и 8 лет назад, всем сердцем верю в победу Воинов света. Борьба еще продолжается. С Днем достоинства и свободы».