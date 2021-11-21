Бундеслига. Айнтрахт обыграл Фрайбург, Майнц сыграл вничью с Кельном

21 ноября состоялись два матча 12-го тура чемпионата Германии.
«Айнтрахт» на выезде победил «Фрайбург» со счетом 2:0. У хозяев поля голами отличились Йеспер Линдстрем и Филип Костич.
«Айнтрахт» набрал 15 очков и поднялся на 11-е место, «Фрайбург» остался в топ-3 (22 очка).
«Майнц» сыграл вничью с «Кельном» (1:1).
Бундеслига. 12-й тур
«Фрайбург» – «Айнтрахт» – 0:2
Голы: Линдстрем, 34, Костич, 43.
«Майнц» – «Кельн» – 1:1
Голы: Буркардт, 41 – Озджан, 47.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.