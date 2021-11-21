Сергей Логинов и Максим Ковалев открыли поздний голевой счет в УПЛ

В 15-м туре голевой счет в элитном дивизионе открыли 31-летний защитник «Днепра-1» Сергей Логинов и его коллега по амплуа из «Ингульца» 32-летний Максим Ковалев. Причем Сергей забил свой первый мяч в УПЛ в 93-м матче, а Максим - в 96-м.

Надо отметить, что столь поздние голевые премьеры имели не так уж много игроков. Так больше матчей на первое взятие ворот, чем Ковалеву, понадобилось только 9 футболистам, а чем Логинову - 11.

Самые поздние премьерные голы игроков в чемпионатах Украины