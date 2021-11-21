Сергей Логинов и Максим Ковалев открыли поздний голевой счет в УПЛ

Логинов забил первый мяч в чемпионатах Украины в 93-м матче, а Ковалев - в 96-м

  • 21.11.2021 21:23
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Сергей Логинов и Максим Ковалев открыли поздний голевой счет в УПЛ
© СК Днепр-1. Сергей Логинов

В 15-м туре голевой счет в элитном дивизионе открыли 31-летний защитник «Днепра-1» Сергей Логинов и его коллега по амплуа из «Ингульца» 32-летний Максим Ковалев. Причем Сергей забил свой первый мяч в УПЛ в 93-м матче, а Максим - в 96-м.

Надо отметить, что столь поздние голевые премьеры имели не так уж много игроков. Так больше матчей на первое взятие ворот, чем Ковалеву, понадобилось только 9 футболистам, а чем Логинову - 11.

Самые поздние премьерные голы игроков в чемпионатах Украины

Матч

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

184-й

Михаил СТАРОСТЯК

Шахтер

20.05.2001

Сталь А (д)

3:1

150-й

Роман РУСАНОВСКИЙ

Ильичевец

06.04.2003

Шахтер (г)

2:4

132-й

Дмитрий НАЗАРОВ

Таврия

17.05.2008

Металлург З (д)

2:2

111-й

Александр НЕФЕДОВ

Торпедо

26.10.1996

Черноморец (д)

1:2

108-й

Сергей ПШЕНИЧНЫХ

Карпаты

15.08.2008

Кривбасс (г)

1:1

105-й

Сергей СИМИНИН

Волынь

23.11.2014

Металлург Д (г)

2:1

101-й

Андрей КУПЦОВ

Металлург Д

19.08.2000

Металлург З (г)

2:2

97-й

Андрей МАКСИМЕНКО

Торпедо

13.10.1996

Нива В (д)

1:0

97-й

Геннадий МЕДВЕДЕВ

Звезда

15.07.2004

Арсенал (д)

3:0

96-й

Максим КОВАЛЕВ

Ингулец

21.11.2021

Минай (г)

2:2

95-й

Вячеслав ЖЕНИЛЕНКО

Николаев

13.03.1999

Карпаты (г)

1:5

93-й

Сергей ЛОГИНОВ

Днепр-1

20.11.2021

Александрия (д)

3:1

91-й

Алексей ХРАМЦОВ

Сталь А

31.07.2005

Волынь (д)

2:2

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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