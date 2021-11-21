Сергей Логинов и Максим Ковалев открыли поздний голевой счет в УПЛ

В 15-м туре голевой счет в элитном дивизионе открыли 31-летний защитник «Днепра-1» Сергей Логинов и его коллега по амплуа из «Ингульца» 32-летний Максим Ковалев. Причем Сергей забил свой первый мяч в УПЛ в 93-м матче, а Максим - в 96-м.
Надо отметить, что столь поздние голевые премьеры имели не так уж много игроков. Так больше матчей на первое взятие ворот, чем Ковалеву, понадобилось только 9 футболистам, а чем Логинову - 11.
Самые поздние премьерные голы игроков в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
184-й
|
Михаил СТАРОСТЯК
|
Шахтер
|
20.05.2001
|
Сталь А (д)
|
3:1
|
150-й
|
Роман РУСАНОВСКИЙ
|
Ильичевец
|
06.04.2003
|
Шахтер (г)
|
2:4
|
132-й
|
Дмитрий НАЗАРОВ
|
Таврия
|
17.05.2008
|
Металлург З (д)
|
2:2
|
111-й
|
Александр НЕФЕДОВ
|
Торпедо
|
26.10.1996
|
Черноморец (д)
|
1:2
|
108-й
|
Сергей ПШЕНИЧНЫХ
|
Карпаты
|
15.08.2008
|
Кривбасс (г)
|
1:1
|
105-й
|
Сергей СИМИНИН
|
Волынь
|
23.11.2014
|
Металлург Д (г)
|
2:1
|
101-й
|
Андрей КУПЦОВ
|
Металлург Д
|
19.08.2000
|
Металлург З (г)
|
2:2
|
97-й
|
Андрей МАКСИМЕНКО
|
Торпедо
|
13.10.1996
|
Нива В (д)
|
1:0
|
97-й
|
Геннадий МЕДВЕДЕВ
|
Звезда
|
15.07.2004
|
Арсенал (д)
|
3:0
|
96-й
|
Максим КОВАЛЕВ
|
Ингулец
|
21.11.2021
|
Минай (г)
|
2:2
|
95-й
|
Вячеслав ЖЕНИЛЕНКО
|
Николаев
|
13.03.1999
|
Карпаты (г)
|
1:5
|
93-й
|
Сергей ЛОГИНОВ
|
Днепр-1
|
20.11.2021
|
Александрия (д)
|
3:1
|
91-й
|
Алексей ХРАМЦОВ
|
Сталь А
|
31.07.2005
|
Волынь (д)
|
2:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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