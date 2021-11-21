Стали известны победители Итогового турнира ATP в парном разряде

Состоялся финал парного разряда в рамках Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.



В матче за титул третья сеяная пара из Франции Николя Маю / Пьер-Юг Эрбер одолела второй сеяный дуэт Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания).



Итоговый турнир ATP. Финал парного разряда

Николя Маю / Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) – 6:4, 7:6(0)



Отметим, что Маю и Эрбер побеждали на Итоговом два года назад в Лондоне.