Стали известны победители Итогового турнира ATP в парном разряде

Состоялся финал парного разряда в рамках Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.
В матче за титул третья сеяная пара из Франции Николя Маю / Пьер-Юг Эрбер одолела второй сеяный дуэт Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания).
Итоговый турнир ATP. Финал парного разряда
Николя Маю / Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) – 6:4, 7:6(0)
Отметим, что Маю и Эрбер побеждали на Итоговом два года назад в Лондоне.
Источник — Sport.ua
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