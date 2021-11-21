Стали известны победители Итогового турнира ATP в парном разряде

Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер во второй раз взяли титул

  • 21.11.2021 17:29
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Стали известны победители Итогового турнира ATP в парном разряде
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся финал парного разряда в рамках Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.
 
В матче за титул третья сеяная пара из Франции Николя Маю / Пьер-Юг Эрбер одолела второй сеяный дуэт Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания).
 
Итоговый турнир ATP. Финал парного разряда
Николя Маю / Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) – 6:4, 7:6(0)
 
Отметим, что Маю и Эрбер побеждали на Итоговом два года назад в Лондоне.

Источник — Sport.ua

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