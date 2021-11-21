ВИДЕО. Приблизился к рекорду. Селезнев забил в ворота Ингульца

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев забил мяч в ворота «Ингульца» в рамках 15-го тура УПЛ. Футболист сравнял счет на 39-й минуте матча.
Смотрите видео гола Селезнева на Sport.ua:
Напомним, что Селезнев пытается побить рекорд результативности в истории чемпионата Украины, который принадлежит Сергею Реброву и Максиму Шацких (по 123 гола). Теперь на счету Селезнева 117 голов.
Источник — Sport.ua
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Затолкал дурака!
Если такой "бомбардир" станет олицетворением наших украинских нападающих, грош цена нашему чемпу!
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