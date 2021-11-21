ВИДЕО. Приблизился к рекорду. Селезнев забил в ворота Ингульца

Форвард «Миная» отметился голом в ворота принципиальному сопернику

  • 21.11.2021 15:14
  • 3042 просмотра
  • 10 комментариев
ВИДЕО. Приблизился к рекорду. Селезнев забил в ворота Ингульца
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев забил мяч в ворота «Ингульца» в рамках 15-го тура УПЛ. Футболист сравнял счет на 39-й минуте матча.

Смотрите видео гола Селезнева на Sport.ua:

Напомним, что Селезнев пытается побить рекорд результативности в истории чемпионата Украины, который принадлежит Сергею Реброву и Максиму Шацких (по 123 гола). Теперь на счету Селезнева 117 голов.

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Disiny7
    online
    Disiny7, 21.11.2021 15:21
    +4
    Царь
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    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 21.11.2021 15:26
    +3
    Селя красава,забил гол,да еще и не с пенальти,осталось совсем не много для побития рекорда,а там можно перехадить в ПСЖ,а то Мбаппе и месси не справляются.😆
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    adidas777
    adidas777, 21.11.2021 15:53
    +2
    Александр Гриненко, 21.11.2021 15:26
    Селя красава,забил гол,да еще и не с пенальти,осталось совсем не много для побития рекорда,а там можно перехадить в ПСЖ,а то Мбаппе и месси не справляются.😆
    Ну как забил....
    Затолкал дурака!
    Если такой "бомбардир" станет олицетворением наших украинских нападающих, грош цена нашему чемпу!
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    PETP0
    PETP0, 21.11.2021 15:52
    +1
    Этот кабан и тут еле засунул мяч в ворота.
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    OLEXANDER
    OLEXANDER, 21.11.2021 15:46
    +1
    Дійсно тунець)
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    alefteev77
    alefteev77, 21.11.2021 15:35
    +1
    Настирний Євген. Правда аби залишався в Україні давно би побив рекорд.
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    igor_986
    online
    igor_986, 21.11.2021 15:23
    +1
    Дак там вроде автогол, вратарь отбил мяч и попал в своего . А так это конечно эпично что именно в ворота Ингульца после высказываний их презедента . Отомстил так сказать
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    vitaha33
    vitaha33, 21.11.2021 16:01
    0
    Але він розкабанів, єлі біжить...
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    cooperchack
    cooperchack, 21.11.2021 15:59
    0
    Кого он бил после забитой банки ?
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    S&L
    S&L, 21.11.2021 15:24
    -3
    Ничего не хочется говорить о ФК Минай, пока что рано, все стихи* и поэмы* про Минай давно написаны и переписаны. Хочется поздравить Евгения Селезнева, прорвало как говорится, вместо тысячи слов своим голом передал "пламенный привет" всем хейтерам*, не нервничая, вкладывая необходимые усилия достигнешь под конец сезона своей цели или мечты себе на радость, в помощь клубу, на зависть недоброжелателям. Молодец Жень, перезагрузка, новое начало, первый в этом сезоне и очередной в карьере голешник* пошёл.
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