Манчестер Сити – Эвертон. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 12-го тура АПЛ «Ман Сити» – «Эвертон».

«В предыдущем матче в рамках дерби «Ман Сити» выиграл на «Олд Траффонд» у «Ман Юнайтед» со счетом 2:0. В свою очередь, «Эвертон» также в непростом матче сыграл вничью 0:0 с «Тоттенхэмом».

В турнирной таблице АПЛ «Ман Сити» с 23 очками идет вторым. «Эвертон» с 15 баллами расположился на 12 позиции.

В своей истории соперники встречались 191 раз. В 76 матчах победу одержали «горожане», в 68 встречах триумфовали «ириски». Еще 47 поединков завершились вничью.

Я думаю, что «Ман Сити» уверенно выиграет у «Эвертона» с разницей в два гола», - сказал Бартулович.

Матч «Ман Сити» – «Эвертон» состоится 21-го ноября. Начало встречи в 16:00.