Манчестер Сити – Эвертон. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт сделал прогноз на матч Английской Премьер-лиги

  • 21.11.2021 06:07
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Манчестер Сити – Эвертон. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 12-го тура АПЛ «Ман Сити» – «Эвертон».

«В предыдущем матче в рамках дерби «Ман Сити» выиграл на «Олд Траффонд» у «Ман Юнайтед» со счетом 2:0. В свою очередь, «Эвертон» также в непростом матче сыграл вничью 0:0 с «Тоттенхэмом».

В турнирной таблице АПЛ «Ман Сити» с 23 очками идет вторым. «Эвертон» с 15 баллами расположился на 12 позиции.

В своей истории соперники встречались 191 раз. В 76 матчах победу одержали «горожане», в 68 встречах триумфовали «ириски». Еще 47 поединков завершились вничью.

Я думаю, что «Ман Сити» уверенно выиграет у «Эвертона» с разницей в два гола», - сказал Бартулович.

Матч «Ман Сити» – «Эвертон» состоится 21-го ноября. Начало встречи в 16:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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