ФОТО. За кого болеют? Костюк и Завацкая посетили Итоговый турнир АТР

Украинские теннисистки находятся в Риме

  • 21.11.2021 02:42
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ФОТО. За кого болеют? Костюк и Завацкая посетили Итоговый турнир АТР
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В Риме в эти дни проходит Итоговый турнир ATP. Престижные соревнования посетили украинские теннисистки Марта Костюк и Катарина Завацкая.

В соцсети девушки поделились снимками из Рима. «Такое прекрасное мероприятие! Было очень весело пойти на финал ATP, где выступали лучшие из лучших», – написала Завацкая.

Напомним, ранее Костюк и Завацкая провели отпуск на Сейшелах.

Источник — Sport.ua

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