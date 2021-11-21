ФОТО. За кого болеют? Костюк и Завацкая посетили Итоговый турнир АТР

В Риме в эти дни проходит Итоговый турнир ATP. Престижные соревнования посетили украинские теннисистки Марта Костюк и Катарина Завацкая.

В соцсети девушки поделились снимками из Рима. «Такое прекрасное мероприятие! Было очень весело пойти на финал ATP, где выступали лучшие из лучших», – написала Завацкая.

Напомним, ранее Костюк и Завацкая провели отпуск на Сейшелах.